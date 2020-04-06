Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в другом городе

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сотрудника больницы в московском поселке Коммунарка госпитализировали в другом городе с коронавирусом. Он вернулся из Москвы в Волгоград. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева, передает РИА Новости.

По ее словам, госпитализированный не медицинский работник.

По официальным данным, всего в регионе зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом, один человек выздоровел. За последние сутки диагноз подтвердился у шести человек, двое из которых вернулись с острова Маврикий, трое — из Москвы. Шестой заболевший контактировал с инфицированным жителем поселка Светлый Яр в Волгоградской области.

Всех заразившихся, в том числе работавшего в Коммунарке жителя Волгограда, госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

31 марта стало известно, что коронавирусом заразился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его коллеги оценили состояние врача как удовлетворительное. Проценко, в свою очередь, заявил, что продолжает работать, изолируясь в своем кабинете. 3 апреля сообщалось, что Проценко чувствует себя нормально и хочет выйти на работу.

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых фактов инфицирования больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразились 591 и 82 человека соответственно.