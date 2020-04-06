Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения

Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения

Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Школьное направление компании Skyeng – Skysmart и издательский дивизион группы компаний "Просвещение" создали интерактивную рабочую тетрадь для дистанционного обучения школьников, сообщили РИА Новости в компании Skyeng.

"Школьники смогут с комфортом продолжить свое обучение по официальным учебным материалам в онлайн. С 6 апреля всем ученикам 5–11 классов и их учителям станут доступны электронные рабочие тетради с материалами, входящими в федеральный перечень учебников, рекомендованных для программ общего образования", – говорится в сообщении. Доступ к тетрадям до конца карантина будет бесплатным.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Смолов нарушил карантин в Испании и сбежал в Россию к внучке Ельцина
Смолов нарушил карантин в Испании и сбежал в Россию к внучке Ельцина
При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
Начавший процедуру импичмента Трампа чиновник назвал причину своего увольнения
Начавший процедуру импичмента Трампа чиновник назвал причину своего
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
Участница шоу «Уральские пельмени» Илана: «Мне жалко, что Юля Михалкова ушла»
Участница шоу «Уральские пельмени» Илана: «Мне жалко, что Юля
Преимущества поставки нержавеющего и цветного металлопроката
Преимущества поставки нержавеющего и цветного металлопроката
Тема дня: как эффективно рекламировать брокера в России и СНГ?
Тема дня: как эффективно рекламировать брокера в России и СНГ?
Силуанов: Россия готова к новой реальности в экономике
Силуанов: Россия готова к новой реальности в экономике
Особенности гриль-домиков
Особенности гриль-домиков
Неделя шестая Великого поста 12 апреля 2020 года: вход Господень в Иерусалим
Неделя шестая Великого поста 12 апреля 2020 года: вход Господень

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и карантин в Украине
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и

Еще по теме

Все российские школы закроются на карантин с 23 марта
В России внедряют технологию распознавания лиц
Россиян оставили без дополнительного времени на обучение
В ГД предложили дать школьникам возможность получать рабочие профессии