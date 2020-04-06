Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения

Влада Некрасова

Школьное направление компании Skyeng – Skysmart и издательский дивизион группы компаний "Просвещение" создали интерактивную рабочую тетрадь для дистанционного обучения школьников, сообщили РИА Новости в компании Skyeng.

"Школьники смогут с комфортом продолжить свое обучение по официальным учебным материалам в онлайн. С 6 апреля всем ученикам 5–11 классов и их учителям станут доступны электронные рабочие тетради с материалами, входящими в федеральный перечень учебников, рекомендованных для программ общего образования", – говорится в сообщении. Доступ к тетрадям до конца карантина будет бесплатным.