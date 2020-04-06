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Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины, - Минздрав

Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины, - Минздрав
Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье.

По его словам, смерти по состоянию на сейчас зафиксированы в 11 регионах Украины.

"Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет - 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрировано 5 летальных исходов, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших", - сказал Ляшко.

Замглавы Минздрава отметил, что почти все умершие - 84% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.
Вместе с тем всего среди больных коронавирусом в Украине людей в возрасте от 30 до 69 лет.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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