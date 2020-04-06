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Срочное спасение нефти отложили

Срочное спасение нефти отложилиФото: Essam Al-Sudani / Reuters

Срочное спасение нефти отложили — мировые экспортеры сырья отменили встречу в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Страны ОПЕК, вероятно, отложат свою виртуальную встречу до 8 или 9 апреля. Это делается для того, чтобы дать нефтедобывающим странам больше времени на переговоры о сокращении добычи сырья, пишет агентство.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи развалилась в начале марта после того, как Россия и Саудовская Аравия вышли из соглашения. Договор перестал действовать 1 апреля 2020 года. Москва и Эр-Рияд объявили друг другу ценовую войну, из-за этого стоимость сырья упала до минимумов за последние 18 лет.

Ранее в Саудовской Аравии ответили на слова Владимира Путина о «попытке наших партнеров избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть». Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд удивился искажению фактов и заявил, что высказывание президента России полностью лишено истины.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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