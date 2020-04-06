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США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»

США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Американские чиновники предрекли США шокирующий период из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет The New York Times.

По словам генерального хирурга США Джерома Адамса, неделя, на которой ожидается пик вспышки заболеваемости в стране, «станет нашим "Перл-Харбором"». «Это будет наше 11 сентября. Самый тяжелый момент для многих американцев за всю их жизнь», — сказал он.

Слова Адамса поддержал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он указал, что американцев ждет плохая недели, и им нужно «пристегнуться». «Для некоторых это будет шокирующим, это, безусловно, очень неприятно видеть», — добавил он.

Фаучи также указал, что пока вспышка коронавируса SARS-CoV-2 не находится под контролем. «Это было бы ложное утверждение. Мы изо всех сил пытаемся взять [ситуацию] под контроль», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что врачам Нью-Йорка, работающим с зараженными коронавирусом, не хватает средств индивидуальной защиты. Медикам вскоре придется компенсировать недостающие хирургические халаты мешками для мусора и дождевиками.

До этого американский лидер Дональд Трамп пообещал направить дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом.

Сейчас в США насчитывается свыше 337 тысяч заболевших COVID-19. Скончались уже 9,6 тысячи человек.

Перл-Харбор — гавань на Гавайях, большая часть которой занята базой Тихоокеанского флота Военно-морских сил США. 7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на Перл-Харбор. В результате был уничтожен или серьезно поврежден 21 боевой корабль, 350 самолетов, убиты 2390 и ранены более 1700 человек. После атаки США вступили во Вторую мировую войну.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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