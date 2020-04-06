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США включили "Русское имперское движение" в список террористов

США включили "Русское имперское движение" в список террористов
Соединенные Штаты включили в перечень террористических группировок организацию "Русское имперское движение" (РИД), заявил на брифинге координатор госдепа по противодействию терроризму Натан Сейлс.

Соответсвующее заявление дипломата приводит РИА Новости.


"Сегодня США вносят в список террористических организаций "Русское имперское движение", также известное как РИД", – отметил Сейлс.

По его словам, решение станет первым случайм, когда Вашингтон признал террористами сторонников превосходства белой расы. Это, как подчеркнули в госдепе, подтверждает, насколько серьезно действующая американская администрация рассматривает эту угрозу.

"Мы делаем то, чего никто из наших предшественников не сделал, чтобы противостоять этой угрозе", – заключил Сейлс.

После официального включения РИД в список террористов Минфин США примет решение о блокировке всех его активов на территории страны и запретит американцам проводить любые сделки с ее представителями. Кроме того, членам РИД может быть запрещен въезд в Соединенные Штаты.


оценил последствия от решения Вашингтона внести Корпус стражей Исламской революции в список террористов.
# Политика
По материалам: ria.ru

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