США захотели залезть в долги из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: John Moore / Getty Images

США могут залезть в долги ради борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Такой вариант обсуждается в Белом доме, сообщил экономический советник американского президента Ларри Кудлоу. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По его словам, советники Белого дома предлагают выпустить «коронавирусные» казначейские облигации по типу «военных облигаций». Привлеченные таким образом средства пойдут на финансирование борьбы с пандемией. «Это было бы долгосрочной инвестицией в будущее американского здравоохранения, безопасности и экономики», — сказал он.

США столкнулись с серьезными экономическими проблемами на фоне замедления деловой активности из-за коронавируса. По данным американского Минтруда, за неделю по 28 марта в США заявки на пособие по безработице подали рекордные 6,648 миллиона человек. Этот показатель почти в 10 раз выше предыдущего рекорда, установленного в 1982 году. По оценке экспертов, к лету 2020 года ситуация может усугубиться, и рабочие места потеряют уже 14 миллионов жителей страны. Чтобы поддержать экономику, американские власти договорились выделить на эти цели два триллиона долларов.