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Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Джонсона

Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом ДжонсонаБорис ДжонсонФото: Peter Summers / Getty Images

Премьер-министра Великобритании могут вскоре выписать из больницы, поскольку его самочувствие улучшается. О состоянии политика стало известно от члена парламента Роберта Дженрика, передает Reuters.

«Он пробудет в больнице столько, сколько потребуется. Но я слышал, что состояние Джонсона улучшилось», — отметил он. Дженрик также выразил надежду на то, что премьер-министр вернется к работе как можно скорее.

Накануне, 5 апреля, стало известно, что премьер-министра госпитализировали по совету лечащего врача. Отмечалось, что у Джонсона симптомы коронавируса сохраняются спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат.

Об инфицировании главы британского правительства стало известно 27 марта. Коронавирусом заразился и наследник престола принц Чарльз, который уже переболел и вышел из самоизоляции.

По последним данным, в Британии более 47,8 тысячи зараженных коронавирусом; 4,9 тысячи человек скончались, 135 пациентов вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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