Стоимость жилья в новостройках из-за COVID-19 может снизиться на 30%

Вадим Карасев

По мнению аналитиков кредитного рейтингового агентства НКР потери застройщиков нового жилья в России на фоне распространения коронавирусной инфекции могут составить в самом лучшем случае не менее 90 млрд рублей. При самом тяжелом варианте - 200 млрд рублей. В таком случае стоимость жилья в новостройках может снизиться на треть.

Три варианта развития событий на рынке первичного жилья были рассмотрены экспертами.

При умеренном было предположено, что самоизоляция и карантин будут действовать до конца мая 2020 года.

При таком сценарии полноценное восстановление спроса на недвижимость может начаться уже в третьем квартале. В течение острой фазы (апрель — июнь) застройщики будут проводить акции и предлагать скидки. Тем не менее, номинальные цены на первичном рынке по итогам года останутся на уровне, наблюдавшемся в конце 2019 года: жилищно-строительные компании временно сократят предложение, чтобы поддержать комфортный для себя уровень цен, — рассказали специалисты агентства.

В таком случае выручка застройщиков снизится на 45-90 млрд рублей, а спрос на жилье - на 5-10%.

При негативном сценарии развития событий ограничительные меры будут действовать до середины года.

В таком случае падение объёмов рынка сохранится и во втором полугодии текущего года, так как за более продолжительный период заметный процент населения лишится существенной части доходов, которые начнут восстанавливаться не ранее четвертого квартала 2020 года, — цитирует экспертов РИА Новости.

В таком случае цены могут быть снижены для поддержания продаж не менее чем на 10%, а прибыли снизится на 130 - 170 млрд рублей.

В случае наступления третьего, кризисного варианта, когда ограничительные меры продлятся до сентября 2020 года, спрос на первичное жилье может рухнуть более чем на 25%.

Вероятно ещё более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж. Последующее восстановление спроса и цен может занять продолжительное время, от двух до четырёх лет, — заявили в НКР.

В таком случае выручка застройщиков снизится не менее чем на 200 млрд рублей.





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