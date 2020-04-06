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Superjet-100 будут задействованы в миротворческих миссиях ООН

Superjet-100 будут задействованы в миротворческих миссиях ООН

Российский самолет Sukhoi Superjet-100 будет задействован в миротворческих миссиях ООН – о такой договоренности сообщили в Росавиации. Первый контракт, утверждают в ведомстве, был заключен еще в марте.

Заключению сделки содействовали МИД России и постоянное представительство в ООН. До этого в Организации уже применялись российские вертолеты, которые хорошо себя зарекомендовали.

В результате проделанной при поддержке МИД РФ и Постоянного Представительства РФ при ООН напряженной работы удалось добиться очередного прогресса в продвижении авиационной техники отечественного производства – в марте 2020 года получен первый контракт ООН на использование самолетов SuperJet 100 для предоставления услуг миротворческим миссиям ООН.

Сейчас в мире эксплуатируются свыше сотни SSJ-100, из них большинство работают в России, у "Аэрофлота". Несколько самолетов удалось продать госструктурам Казахстана и Таиланда, также их применяет мексиканская компания Interjet. Ирландская компания CityJet использовала SSJ-100 с 2016 по 2019 год, после чего вернула самолеты "ВЭБ-лизингу".

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По материалам: uposters.ru

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