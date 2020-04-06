Сын попавшего в клинику Гуфа назвал отца наркоманом и попросил денег

Вадим Карасев

Фото: @therealguf

Сын попавшего в клинику рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) в сообщениях назвал отца наркоманом. Скрин переписки с ребенком опубликовал сам музыкант в своем Instagram-аккаунте.

На нем также видно, что девятилетний сын попросил у отца выслать ему денег. «Общение с Сэмом. Спасибо, Айза», — написал музыкант, намекнув, что бывшая жена пытается испортить его отношения с ребенком.

«Ты хуже делаешь только своему сыну, побереги уже его нервы. Он вырос и видит все. Я тебя всю жизнь прикрываю перед Сэмом и перед всеми. Удачи тебе. Надеюсь ты уверен в том, что делаешь», — отреагировала в комментариях экс-супруга.

Ранее Гуф также вышел в прямой эфир в Instagram со словами: «Ну все, *******. Да ну чего, *****, забрали меня в больничку». Лежа на больничной койке, музыкант пожаловался, что попал в клинику из-за бывшей жены. Он попросил передать ей, что все равно любит ее и сына, а также заверил подписчиков, что у него нет никаких психических заболеваний.

Рэпер оказался в больнице после вызвавшей скандал трансляции в соцсетях, в ходе которой он позволил своей собаке покусать соседского пса и посмеялся над этим. Айза Анохина объяснила поведение экс-мужа «подъезжающим крышняком» и попросила не обижаться на него.