Тема дня: как эффективно рекламировать брокера в России и СНГ?

Роман Иванов

Специально для наших читателей, представляющих брокерские компании, мы подготовили материал, которого многие давно ждали. Мы расскажем, как эффективно рекламировать брокера , которому интересны Forex-рынки России и СНГ. Эта статья будет полезна как брокерам, которые только вышли или запланировали выйти на рынки СНГ и России, так и «старожилам» рынка.

Российский Forex-рынок наряду с СНГ имеет ряд важных отличительных особенностей от мирового рынка. То же касается и русскоговорящей целевой аудитории в рассматриваемых странах. Поэтому отработанная на других рынках модель выхода и продвижения иностранного брокера в России и СНГ может не принести ожидаемых результатов. Но у брокерской компании не всегда есть возможности и время на изучение этих тонких особенностей, без которых успех на рынке ставится под вопрос. В таком случае, мы рекомендуем брокерским компаниям обратиться в специализированное рекламное агентство. Однако найти достойных профессионалов среди агентств, специализирующихся именно на брокерах, не просто, как и в любой сфере.

Здесь мы выделяем специализированное рекламное агентство Business PR Group как достойного партнера в продвижении и рекламе вашей брокерской компании. Специалисты Business PR Group успешно работают с иностранными и российскими брокерами уже более 2-х лет и знают, как эффективно рекламировать и продвигать брокерскую компанию на рынке России и СНГ.

Прямо в цель

Рекламное агентство Business PR Group помогает брокерам в достижении самых разнообразных целей на Forex-рынках:

вывести брокера на Forex-рынки СНГ и России

привлекать новых клиентов с пополнением счета

управлять репутацией в сети - ORM

формировать положительный имидж брокера

повышать лояльность к брокеру.

Любая ваша задача будет решена специалистами Business PR Group лучшим образом с максимальной отдачей. Вы получите профессиональное исполнение услуг «под ключ» и результат, превосходящий ожидания.

Наши предложения для продвижения брокера

разработаем стратегию продвижения и медиаплан;

продвижение на Forex-форумах и рейтингах с посещаемостью 20-30 тыс. чел. в сутки;

профессиональное управление репутацией в сети (ORM);

создадим любой креатив (баннеры, landing pages, email-рассылка и др.);

SMM и SMO (Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и др.);

настроим контекстную рекламу (Google AdWords, Яндекс.Директ);

а также таргетированную рекламу в соцсетях.

Получите бесплатную консультацию специалистов агентства Business PR Group по всем возможным направлениям рекламы и продвижения вашей брокерской компании в России и СНГ.

Какие выгоды вы получите с Business PR Group?

Вы получите профессиональную работу специалистов по продвижению вашей брокерской компании, которые знают и понимают принципы и тонкости рекламирования брокеров на рынке Форекс, чего не может дать заказчику рекламное агентство общего профиля. Рекламное агентство Business PR Group работает только по официальному договору, что дополнительно подтверждает надежность и прозрачность компании.

Важным преимуществом продвижения брокерской компании с агентством Business PR Group является выгодная стоимость. Начать рекламировать брокера можно даже с минимальным стартовым бюджетом всего от от 1000$.

В сумме

Если вы хотите получить действительно профессиональный результат рекламирования и продвижения вашей брокерской компании в России и СНГ - Business PR Group будет вашим надежным партнером в достижении любых целей.

Узнайте больше о возможностях продвижения вашей брокерской компании, связавшись со специалистами Business PR Group любым удобным способом.



Телефоны: +7 495 640 17 72 (Россия), +375 29 525 64 34 (Беларусь) или вы можете заказать обратный звонок на нашем специализированном сайте по продвижению брокеров: http://businesspr-finance.com

Skype: business_pr_group

Email: [email protected]