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Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят нефтедобычу

Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят нефтедобычу

У властей США нет планов оказывать давление на Россию или Саудовскую Аравию из-за ситуации на рынке нефти. Однако такие планы могут появиться, если с США будут «обращаться несправедливо».

Такое неоднозначное заявление на брифинге в Вашингтоне сделал американский президент Дональд Трамп. Он пояснил, что в случае необходимости инструментом такого давления может стать введение пошлин.

«Пошлины — это источник большого дохода для нашей страны… Но в том, что касается нефти, нет, сейчас я не делаю этого, думаю ли я об их введении сейчас, — нет. Но если с нами не будут обращаться справедливо, то это, конечно, является инструментом», — сказал Трамп.

При этом он выразил уверенность в том, что Россия и Саудовская Аравия в итоге придут к договоренности по добыче нефти и без такой «помощи» из Вашингтона. Также президент США заявил, что речь не идет и о возможном снятии санкций против России.

«Нет, здесь все то же самое», — ответил он на уточняющий вопрос.

Трамп уверен, что рынок приведет к тому, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу. По его мнению, страны так сильно нарастили ее, что нефть стала «дешевле воды». Президент США считает, что из-за падения цен «невероятно сильно» страдает и Россия, и Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА Newstes, 3 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова к договоренностям о сокращении добычи нефти с другими странами, в том числе и США. Российский лидер допустил, что совместными усилиями можно будет снизить мировую добычу на 10 миллионов баррелей в сутки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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