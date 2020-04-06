Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Трое украинцев пытались сбежать от карантина за границу, – ГПСУ

Трое украинцев пытались сбежать от карантина за границу, – ГПСУ

Трое украинцев пытались сбежать от карантина за границу, – ГПСУ
Трое граждан Украины, нарушив режим самоизоляции, попытались выехать за границу через пункты пропуска, но были задержаны пограничниками. Нарушителям грозит штраф за нарушение карантина в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
"Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", – говорится в сообщении.

О правонарушении пограничники оповестили сотрудников Национальной полиции, которые составили на нарушителей административные протоколы. Далее решение относительно этих граждан должен вынести суд.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Федор Смолов нарушил карантин и сбежал из Испании
Федор Смолов нарушил карантин и сбежал из Испании
С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию
С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за пандемии
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за пандемии
В Саудовской Аравии ответили на слова Путина об избавлении от конкурентов
В Саудовской Аравии ответили на слова Путина об избавлении от
Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят нефтедобычу
Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят
Что смотреть онлайн 6 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 6 апреля. Расписание трансляций
В ВГТРК прокомментировали атаку на журналистов в больнице в Нью-Йорке
В ВГТРК прокомментировали атаку на журналистов в больнице в Нью-Йорке
В России назвали влияющий на восстановление ЕС после кризиса фактор
В России назвали влияющий на восстановление ЕС после кризиса фактор
Как распознать ложь по знаку зодиака
Как распознать ложь по знаку зодиака
Срочное спасение нефти отложили
Срочное спасение нефти отложили
Эксперты: девелоперы жилья потеряют из-за коронавируса до 200 млрд руб
Эксперты: девелоперы жилья потеряют из-за коронавируса до 200 млрд руб

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису

Еще по теме

В «Гоптовке» задержаны лица, пересекавшие границу в «Изварино»
Пограничники Украины остановили на границе с Россией немку
На границе с Россией задержали женщину и мужчину, нарушивших самоизоляцию
ГПСУ перешла на усиленный режим на границе с Польшей