Трое украинцев пытались сбежать от карантина за границу, – ГПСУ

Влада Некрасова

Трое граждан Украины, нарушив режим самоизоляции, попытались выехать за границу через пункты пропуска, но были задержаны пограничниками. Нарушителям грозит штраф за нарушение карантина в размере от 17 000 до 34 000 гривен.Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ."Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", – говорится в сообщении.О правонарушении пограничники оповестили сотрудников Национальной полиции, которые составили на нарушителей административные протоколы. Далее решение относительно этих граждан должен вынести суд.