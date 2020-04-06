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У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус

У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус
Надежда Бабкина оказалась в больнице из-за проблем с самочувствием. Сначала у певицы диагностировали пневмонию, а после подтвердился и коронавирус. Сейчас звезда все еще находится в клинике, а за ее состоянием следят медики.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. В России диагноз подтвердился уже у нескольких звезд шоу-бизнеса, среди которых оказалась и Надежда Бабкина. Как сообщают СМИ, звезда почувствовала себя плохо первого апреля. После этого ей вызвали скорую помощь: медики диагностировали пневмонию и сразу взяли анализ на коронавирус. Через несколько дней пришел положительный результат.

Пока никакой информации о состоянии звезды нет. Сама артистка на связь с поклонниками тоже не выходит. Напомним, что еще недавно певица с размахом отметила юбилей. На вечеринке в ее честь присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Тогда некоторые поклонники обвинили Бабкину в том, что она не соблюдает режим самоизоляции, ведь в России уже были зарегестрированы случаи заражения коронавирусом.

Сын певицы подтвердил, что Бабкина находится в медицинском учреждении. Однако Данила Заседателев уверяет, что ничего не знает о диагнозе родительницы.


«Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть», — подчеркнул наследник звезды.

Певица и правда призывала поклонников серьезно относиться к коронавирусу. Она даже записывала видео, в которых рассказывала о важности нахождения дома в этот сложный период. 

«Нас сейчас всех проверяют на прочность. Серьезно, давайте оставаться дома. Неужели не найдете никаких дел? Я вот наконец-то гардеробную разберу, с внуками пообщаюсь на расстоянии. Дорогие мои, обратите внимание на свой иммунитет. Будьте счастливы и берегите себя», — делилась советами звезда еще 29 марта.

Напомним, что ранее коронавирус был подтвержден у Льва Лещенко. Певец оказаля в больнице в Коммунарке еще в конце марта. Тогда его состояние было тяжелым, и медики даже поместили артиста в отделение реанимации. Однако постепенно самочувствие музыканта стабилизировалось, а сегодня его уже выписали из клиники. Общался ли Лещенко с Бабкиной пока неизвестно.

Фото: Legion-Media, Instagram.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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