Убийство Томаса Бекета в XII веке повлияло на альпийские ледники

Вадим Карасев

Исследователи, изучающие состав примесей в земной атмосфере по ледовым кернам из Альп, пришли к выводу, что обнаруженные ими колебания свинца в ледяных отложениях связаны с убийством архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета, случившимся в Англии в 1170 году.

Томас Бекет был близким другом английского короля Генриха II и занимал при нем пост канцлера, а в 1161 году стал архиепископом Кентерберийским. Но с этого момента между королем и Томасом Бекетом начал развиваться конфликт. Сначала Бекет противился планам короля распространить юрисдикцию королевских судов на церковные земли, затем выступил против желания Генриха II короновать своего сына в качестве соправителя. Четверо преданных королю рыцарей решили убить Томаса Бекета и 29 декабря 1170 года осуществили задуманное. Подробности этой истории можно узнать из отдельного очерка.

Англо-американская группа ученых проанализировала ледяные керны, добытые в 2013 году в Колле-Гнифетти (Colle Gnifetti), в горном массиве Монте-Роза на швейцарско-итальянской границе. Столбик из ледника, длиной около 61 метра, содержит пузырьки воздуха, попавшие в лед во время его образования. Анализируя состав воздушных включений при помощи современных лазерных технологий, ученые получают данные о составе атмосферы примерно за 2000 лет. Ученые в состоянии определить, как изменялась концентрация примесей в атмосфере даже в течение одного года.

Из-за устойчивых направлений ветров основным источником загрязнения альпийских ледников свинцом была Англия, где добывали свинцовую руду и выплавляли из нее металл. Центрами добычи были местность Пик-Дистрикт в центральной Англии и графство Камбрия на северо-западе страны. Ученые обнаружили, что загрязнение атмосферы свинцом в XII веке было временами достаточно сильным, сравнимым со второй половиной XIX века, когда викторианская Англия переживала промышленный бум. «Наши представления о загрязнении атмосферы, начавшемся с промышленной революции, неверны», — говорит ведущий автор исследования Кристофер Лавлак (Christopher Loveluck) из Ноттингемского университета.

Ученые обнаружили, что колебания в концентрации свинца в воздухе хорошо связываются с социально-политическими факторами. Свинца добывали меньше в годы войн и восстаний, когда не велось активное строительство. Также его содержание в атмосфере падало в периоды междуцарствия в Англии, обычно сразу после смерти короля. «Соотношение между свидетельствами производства свинца в Великобритании на ледяных кернах и налогами, получаемыми со свинцовых рудников, поразительно, — говорит Кристофер Лавлак. — Мы можем увидеть смерть короля Генриха II, Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного там, в древнем льду».

Хотя Томас Бекет не был королем, он тоже повлиял на добычу свинца. В годы конфликта между ним и Генрихом II производство свинца упало, поскольку Генрих перестал поддерживать строительство больших соборов и монастырей, крыши которых делались из свинца. После убийства Бекета папа римский запретил проведение в Англии всех церковных обрядов. В знак покаяния Генрих II вынужден был, в частности, выделить значительные средства для возведения новых церквей, поэтому на свинец вновь повысился спрос.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity.