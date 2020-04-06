Участница шоу «Уральские пельмени» Илана: «Мне жалко, что Юля Михалкова ушла»

Лидия Мартынова

После того как из творческой команды ушла Юлия Михалкова, в шоу работают две девушки: Ксения Корнева и Илана. Артистки признаются, что в «Уральских пельменях» им весьма комфортно и покидать проект они не собираются.

31-летняя Илана рассказала, как проходят гастроли коллектива, почему она не ищет еще одну работу и как восприняла уход Юлии Михалковой из «Уральских пельменей».

Как и все ее коллеги, сейчас Илана вместе с семьей на самоизоляции и радуется каждой минуте, проведенной рядом с близкими.

— Илана, из девушек в «Уральских пельменях» остались теперь только вы с Ксенией... Ребята оказывают вам знаки внимания?Они шутят над нами, иногда подкалывают. Но, честно говоря, избалованными девочками мы себя в команде не чувствуем. Все очень демократично и по-свойски. Когда быстро переодеваемся, к примеру, никому нет дела до того, что ребята могут бежать мимо в трусах. В эти моменты мы все, словно бесполые. — Уход из коллектива Юлии Михалковой как-то повлиял на количество женских номеров?Нет, число женских номеров осталось прежним. Но мне жалко, что Юля ушла. Мы очень хорошо с ней общались, болтали, обсуждали моду, ведь Ксюха почти не интересуется фэшн-новинками. Конкуренции между нами никогда не было. — Как удается сохранять силы и тонус в бесконечных гастролях и поездках? Очень устаете?У нас очень хорошая логистика, администраторы продумывают все так, чтобы мы выспались, отдохнули, поели и прибыли на выступление вовремя. Ведь с опозданиями у нас все очень жестко, и мы стараемся быть дисциплинированными. — У коллектива «Уральские пельмени» есть райдер?Что касается еды, всегда просим, чтобы у нас была свежая морковка. Но почему-то во многих городах ее предоставляют мало, зато бутерброды и пирожки есть на всех в избытке. Организаторы заботятся и об алкоголе, хотя его у нас почти никто не пьет. Словом, все стараются хлебосольно нас принять. Правда, предстояшие два месяца у нас нет поездок, а также съемок и концертов.— Возможно, пришло время заняться здоровьем?Хотелось бы, конечно, отдохнуть и оздоровиться. Но наша поездка на Мальдивы сорвалась из-за коронавируса. Мы до последнего думали, что уедем. Билеты были куплены еще и на моих родителей, а также на Димину маму. Хотели вшестером поехать. Очень хотела показать маме и папе острова, поскольку всегда восхищалась их пейзажами. Таких нет нигде, куда я ранее летала. Поездку планировали в «окно», которое выдалось в моем графике между гастролями и съемками, но по известным причинам все сорвалось. — Как проводите время в самоизоляции?Мы фактически никуда не ходим: заказываем доставку продуктов из магазина. Готовлю и убираюсь я сейчас сама, но мне это все в удовольствие. — Как питаетесь дома? Придерживаетесь ли полезного рациона?В нашем меню обязательно есть первое, второе и третье. Я не считаю калории, просто исключила из рациона сахар и глютен. Не ем булочки, мучное, фастфуд. Кстати, собираюсь прочесть книги Александра Бельковича. Он ведет шоу «Просто кухня» и является очень хорошим другом нашей семьи. Раньше все не удавалось их изучить, а теперь на карантине появилось время.— До режима самоизоляции занимались спортом?Да, конечно. На бальные танцы ходила, как и моя дочь, и в спортзал. Будучи на гастролях, стараемся выбирать гостиницы, в которых есть возможность потренироваться.





— Чем еще занимается дочь Диана?Помимо бальных танцев три раза в неделю, у нее еще хореография и английский язык. Дочь очень любит танцевать, петь, выступать перед аудиторией. Вероятно, в ближайшее время подключим еще педагога по музыке, чтобы она училась играть на фортепиано. Для развития девочки музыкальное образование очень важно.— Удается ли вам с мужем устраивать свидания? Проводить время только вдвоем?Мы достаточно часто посещаем вместе мероприятия. Также раз в год едем отдыхать только вдвоем с супругом. — У мужа есть к вам какие-то требования?Нет, но ему, например, нравится, когда я готовлю. Всегда спрашивает, мной ли приготовлено то или иное блюдо. Поясню: у меня есть помощница, которая берет на себя ряд дел по дому. Но сейчас по причине изоляции она не приходит, поэтому вынуждена сама со всем справляться. — Как относитесь к хейтерам в социальных сетях?Очень спокойно. Не нравится, конечно, когда пишут какую-то грязь, переживаю, что мама или муж это прочитают. Но при этом редко блокирую пользователей, ведь у каждого должно быть свое мнение. — Не думаете ли уходить из «Уральских пельменей»? Или совмещать работу в шоу с еще каким-то проектом?Пока нет, меня все устаивает. А совмещать не хочу, так как в этом случае совсем не буду видеть семью. А она для меня на первом месте. Зачем моему мужу жена, которая, помимо пятидневных гастролей, будет еще куда-то бежать? Конечно, стремиться к чему-то большему неплохо, но я хочу видеть, как растет мой ребенок.— Планируете ли с мужем второго ребенка?Да, в будущем хотим, конечно.