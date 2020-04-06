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В Австрии в условиях карантина участились случаи домашнего насилия

В Австрии в условиях карантина участились случаи домашнего насилия

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Министр по делам женщин и интеграции Сюзанна Рааб в ходе пресс-конференции заявила, что правительство расширяет кампанию против внутрисемейной агрессии.

Согласно представленным данным, в марте был вынесен 961 запрет на приближение к партнеру. Для сравнения в феврале этот показатель составил 874 случая.

«Это небольшое увеличение, но оно нас очень тревожит», — заявила Рааб. Он отметила, что насильственные действия в отношении женщин не допустимы и будут незамедлительно пресекаться.

Министр подчеркнула, что с начала правительственной кампании в связи с ограничением распространения коронавируса на телефон доверия поступило на 71% больше звонков, чем раньше. По словам Рааб, ожидается, что в условиях жёстких государственных мер данный показатель продолжит расти.

В этой связи министр призвала всех пострадавших сразу же обращаться в полицию, а виновникам иметь ввиду, что им придется отвечать по всей строгости закона, несмотря сложный период в стране.

Ранее сообщалось, что в России выросло число жалоб на домашнее насилие над пожилыми.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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