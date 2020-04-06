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В Донецкой области подтвердили первый случай смерти от коронавируса

В Донецкой области подтвердили первый случай смерти от коронавируса

В Донецкой области, где по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, было подтверждено 9 случаев COVID-19, умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.

«В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким покойного», — написал на своей страничке в социальных сетях глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области умер 57-летний священник из города Залищики, у которого первым в регионе подтвердили COVID-19.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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