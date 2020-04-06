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В кабмине потребовали устранить необоснованные препятствия для работы онлайн-торговли

В кабмине потребовали устранить необоснованные препятствия для работы онлайн-торговли

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Распоряжение кабмина о приостановке офлайн-торговли не распространяется на онлайн-торговлю, недопустимо усложнять работу компаниям из этой сферы. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

«В ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ретейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на съезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям», — обрисовал ситуацию на совещании с вице-премьерами Мишустин.

Подобных жалоб много, указал он и напомнил, что «решение Правительства о приостановке офлайн-ретейла, не связанного с продуктами и товарами первой необходимости, не распространяется на онлайн-торговлю».

«Просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами», — подчеркнул премьер. Он отметил, что россияне стали активнее пользоваться доставкой еды и товаров домой, а службы и компании, которые работают в этой сфере, делают всё, чтобы помочь людям в самоизоляции.

«Нужно установить чёткие, разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес», — считает Мишустин.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервисы жалуются на ограничения по доставке заказов и работе курьеров в ряде регионов.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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