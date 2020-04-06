Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Кремле рассказали о процессе по стабилизации рынка нефти

В Кремле рассказали о процессе по стабилизации рынка нефти

В Кремле рассказали о процессе по стабилизации рынка нефти
Для стабилизации рынка нефти нужны и те страны, которые раньше не участвовали в этом процессе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь шла о том, что для стабилизации рынка потребуется участие и тех стран, которые ранее не принимали участие в координации, об этом, действительно, говорят те, кто находится сейчас в рабочем контакте", - сказал Песков.

Он добавил, что пока не может сказать, какие это будут страны. "Я думаю, что всем нужно просто дождаться этой телеконференции (ОПЕК+), которая состоится на этой неделе", - отметил Песков.


Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В России вводятся ограничения при продаже масок и перчаток
В России вводятся ограничения при продаже масок и перчаток
Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в другом городе
Сотрудник больницы в Коммунарке госпитализирован с коронавирусом в
Изобретение древних египтян помогает современным молекулярным биологам
Изобретение древних египтян помогает современным молекулярным биологам
Гузеева заставила мужа молиться на холодильник
Гузеева заставила мужа молиться на холодильник
"На шашлыки": Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми устроили пикник во время карантина
"На шашлыки": Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми устроили пикник
Песков призвал к дисциплине на фоне коронавируса
Песков призвал к дисциплине на фоне коронавируса
Миру пригрозили проблемами из-за низких цен
Миру пригрозили проблемами из-за низких цен
В Кремле рассказали о процессе по стабилизации рынка нефти
В Кремле рассказали о процессе по стабилизации рынка нефти
Лунный день сегодня 6 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 6 апреля 2020 года
Путин пока не планирует контактов с Трампом
Путин пока не планирует контактов с Трампом
Бывшая сотрудница Оксаны Самойловой: «Вот и вернулся бумеранг лично от меня!»
Бывшая сотрудница Оксаны Самойловой: «Вот и вернулся бумеранг лично
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил испытания на Северном флоте
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил испытания на Северном флоте

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и карантин в Украине
Ученый рассказал, сколько могут продлиться эпидемия коронавируса и

Еще по теме

Венесуэла считает, что в ОПЕК стремятся стабилизировать ситуацию с нефтью
Илон Маск за неделю потерял 5,5 миллиарда долларов
Министр энергетики ОАЭ надеется на принятие в Алжире решения по рынку нефти
Новак: Тегеран и Эр-Рияд стали гибче в подходах к стабилизации рынка нефти