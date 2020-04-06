В Кремле рассказали о процессе по стабилизации рынка нефти

Алексей Вольцев

Для стабилизации рынка нефти нужны и те страны, которые раньше не участвовали в этом процессе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь шла о том, что для стабилизации рынка потребуется участие и тех стран, которые ранее не принимали участие в координации, об этом, действительно, говорят те, кто находится сейчас в рабочем контакте", - сказал Песков.

Он добавил, что пока не может сказать, какие это будут страны. "Я думаю, что всем нужно просто дождаться этой телеконференции (ОПЕК+), которая состоится на этой неделе", - отметил Песков.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.