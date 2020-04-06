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В Минобрнауки не поступало жалоб на сбои в работе онлайн-платформ

В Минобрнауки не поступало жалоб на сбои в работе онлайн-платформ

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ сообщила о том, что на текущий момент в ведомство не поступали жалобы на перебои в работе образовательных онлайн-платформ.

ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в ведомстве, сообщает, что Минобрнауки рекомендовало всем высшим учебным заведениям страны возобновить учебный процесс с 6 апреля - в дистанционном режиме. И ни одной жалобы на недоступность онлайн-платформ с момента старта обучения не поступало, подчеркнули в пресс-службе:


Что касается школьного образования, то ранее портал Южный Федеральный писал о том, что для школьников оказалось для многих недоступным.

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По материалам: u-f.ru

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