В Минобрнауки не поступало жалоб на сбои в работе онлайн-платформ

Вадим Карасев

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ сообщила о том, что на текущий момент в ведомство не поступали жалобы на перебои в работе образовательных онлайн-платформ.

ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в ведомстве, сообщает, что Минобрнауки рекомендовало всем высшим учебным заведениям страны возобновить учебный процесс с 6 апреля - в дистанционном режиме. И ни одной жалобы на недоступность онлайн-платформ с момента старта обучения не поступало, подчеркнули в пресс-службе:





Что касается школьного образования, то ранее портал Южный Федеральный писал о том, что для школьников оказалось для многих недоступным.