В Минобрнауки не поступало жалоб на сбои в работе онлайн-платформ
Сегодня, 22:48 Вадим Карасев
Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ сообщила о том, что на текущий момент в ведомство не поступали жалобы на перебои в работе образовательных онлайн-платформ.
ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в ведомстве, сообщает, что Минобрнауки рекомендовало всем высшим учебным заведениям страны возобновить учебный процесс с 6 апреля - в дистанционном режиме. И ни одной жалобы на недоступность онлайн-платформ с момента старта обучения не поступало, подчеркнули в пресс-службе:
Что касается школьного образования, то ранее портал Южный Федеральный писал о том, что для школьников оказалось для многих недоступным.
По материалам: u-f.ru