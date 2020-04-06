В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей самоизоляции

Влада Некрасова

Сотрудники полиции Москвы составили более 160 административных протоколов на нарушителей ограничительных мер по коронавирусу, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

"Если взять прошедший период, то составлено чуть больше 160 административных протоколов по статье 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица). Это когда было выдано предписание человеку находиться дома, и он его не соблюдал. То есть, в целом административная практика достаточно маленькая", - сказал Васенин в эфире телеканала "Россия 1".