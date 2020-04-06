В НБУ назвали сумму средств, выведенных украинцами из банков

Алексей Вольцев

За март 2020 года остатки на счетах населения в банках сократились на 2,752 млрд в гривне (-0,8%) и на 19 млн в долларовом эквиваленте (-0,2%). Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ в Facebook.Как отмечают эксперты, решение НБУ о невведении каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало возобновлению притока средств.Оперативный мониторинг Национального банка свидетельствует, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+1,2%).По данным НБУ, ежедневная динамика вкладов в гривнах мало отличается от профилей предыдущих периодов. Что касается валютных счетов, то, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются."Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств физлиц в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте - 3,11%", - напомнили в НБУ.