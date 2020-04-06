В Пермском крае выписали двоих пациентов, вылечившихся от коронавируса

Влада Некрасова

Двое излечившихся от коронавируса выписаны из инфекционной больницы Пермского края, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"В понедельник, 6 апреля, выписаны еще два пациента. Первый излечившийся от COVID-19 пациент был отпущен 1 апреля, еще двое — 2 апреля. Все они пошли домой с клиническим выздоровлением. Плановая выписка больных осуществляется при получении серии отрицательных мазков", — пояснили в ведомстве.

По данным минздрава Пермского края, в регионе зарегистрирован 21 случай инфицирования COVID-19, из них 14 еще проходят лечение, двое скончались, остальные выздоровели. Кроме того, в больнице находятся 30 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, ожидающие результаты тестов на коронавирус. Более 4,6 тысячи жителей остаются на домашнем карантине.