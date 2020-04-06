В Праге недовольны акцией «Другой России» у чешского посольства в Москве

Влада Некрасова

МИД Чехии выражает протест в связи с акцией у здания посольства в Москве, которую провели 5 апреля члены леворадикальной организации «Другая Россия». Об этом говорится в распространенном сегодня, 6 апреля, заявлении пресс-секретаря МИД республики Зузаны Штиховой.

«Посольство Чехии в РФ направило сегодня официальную ноту МИД РФ. Ожидаем, что российские органы примут необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов», — говорится в нем.

Как сказано в заявлении, участники акции закрепили на заборе чешского посольства транспарант с надписью «Стоп фашизму» и бросили на его территорию дымовую шашку. Это явилось ответом на решением властей Праги снять с пьедестала памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

В результате инцидента никто не пострадал, задержанных не было.

«Уничтожение памятника советскому маршалу — часть общей стратегии европейских государств по пересмотру итогов второй мировой войны, — указывается на сайте „Другой России“. — Отрицая заслуги советского народа в деле борьбы с нацизмом, власти Чехии сами встают на путь оправдания нацизма. Партия „Другая Россия“ требует от МИДа и министерства обороны РФ соответствующих дипломатических и если потребуется не только дипломатических шагов с целью убедить их европейских коллег в том, что русофобия в любой её форме не останется безнаказанной».

Как сообщало ИА Newstes , памятник маршалу Ивану Коневу был демонтирован по решению муниципалитета Праги, инициатором стал староста района Ондржей Коларж. Решение осудили пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.