В Праге недовольны акцией «Другой России» у чешского посольства в Москве
МИД Чехии выражает протест в связи с акцией у здания посольства в Москве, которую провели 5 апреля члены леворадикальной организации «Другая Россия». Об этом говорится в распространенном сегодня, 6 апреля, заявлении пресс-секретаря МИД республики Зузаны Штиховой.
Как сказано в заявлении, участники акции закрепили на заборе чешского посольства транспарант с надписью «Стоп фашизму» и бросили на его территорию дымовую шашку. Это явилось ответом на решением властей Праги снять с пьедестала памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
В результате инцидента никто не пострадал, задержанных не было.
Как сообщало ИА Newstes , памятник маршалу Ивану Коневу был демонтирован по решению муниципалитета Праги, инициатором стал староста района Ондржей Коларж. Решение осудили пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.