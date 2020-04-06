В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП

Влада Некрасова

Автомобильные грузовые перевозки временно прекращаются на трех пунктах пропуска с КНР в Приморье из-за возросшего потока машин, сообщает генконсульство РФ в Харбине.

Накануне генконсульство сообщило, что очередь из выезжающих в Россию грузовых автомобилей с русскими водителями образовалась на китайской стороне в пункте пропуска Пограничный в Приморье. Это связано с ростом количества пересекающих его автомобилей, недостаточной пропускной способностью российской части погранперехода и усиленными мерами контроля на фоне коронавируса, отмечала дипмиссия.

"Шестого апреля в 13.00 (по пекинскому времени) временно прекращаются автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы Пограничный – Суйфэньхэ, Полтавка – Дуннин и Турий Рог – Мишань. Такое решение китайские власти аргументируют тем, что не могут обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего через них грузопассажирского потока", - говорится в сообщении.

О сроках восстановления работы пунктов пропуска китайская сторона обещала сообщить дополнительно.

Приморье есть пять автомобильных пунктов пропуска с КНР.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек.