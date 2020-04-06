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В Раде назвали три сценария рассмотрения поправок в закон о банках

В Раде назвали три сценария рассмотрения поправок в закон о банках
Существует три варианта рассмотрения большого количества поправок к законопроекту о банках. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

По его словам, все правки должны также пройти рассмотрение в профильном комитете.

"Есть три варианта, как можно эту ситуацию решать. Первый сценарий - договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали. Но я думаю, что это маловероятно. Другой сценарий - проходить их быстро, выносить в Раду только таблицу, принятую комитетом, но не рассматривать (все представленные, - ред.) правки в зале. Как сейчас говорят юристы, такая регламентная норма есть, это статья 119. Третья стратегия - это сидеть ночью, три, пять, десять ночей сидеть и проходить правки в таком режиме, как мы проходили по земле", - сказал парламентарий.
Напомним, во фракции СН не исключили, что в закон о банках будет подано до 10 тысяч поправок. Арахамия заявил, что к законопроекту уже подано 5 тысяч поправок.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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