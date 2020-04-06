В России могут начать ионизировать продукты для большей сохранности

Лидия Мартынова

Все сельхозпродукты могут обязать обрабатывать ионизирующим излучением для большей сохранности и обеззараживания. Это сказано в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний в весенней сессии.

Одним из современных, безопасных и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, фитосанитарной, карантинной, ветеринарной безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия является обработка сырья и готовой продукции с применением ионизирующего излучения, полагают авторы документа. Среди них депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Они отметили, что такая обработка, проводимая с соблюдением требований радиационной безопасности, обеспечивает уничтожение патогенных организмов и паразитов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, продление сроков хранения продуктов.

«В мире ежегодно обрабатывается около 1,3 млн тонн сельскохозяйственной, пищевой продукции в 41 стране. При этом мировой рынок услуг по ионизирующей обработке сельскохозяйственной, пищевой продукции в 2010 году составлял примерно 2,3 млрд долларов США. Согласно экспертным прогнозам, к 2020 году он вырастет до 4,8 млрд долларов, а к 2030 г. до 10,9 млрд долларов», — сказано в пояснительной записке к проекту.

В российском законодательстве применение этого метода для сохранения продуктов до сих пор никак не отражено. Хотя в период с 1958 по 1983 год Минздрав СССР санкционировал обработку ионизирующим излучением разовых партий различных видов продуктов питания и употребления их в пищу без ограничений для здоровья и жизнедеятельности человека.

А уже в 2011 году Комиссия Европейского управления по безопасности пищевых продуктов ООН подтвердила перспективность использования ионизирующих излучений для агробиотехнологий.

Принятие поправок вовсе не означает, что сразу после этого будет облучаться всё овощи и фрукты. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, один из авторов законопроекта Людмила Талабаева. «Ионизация для сохранения свойств продуктов — это прорывная технология, без которой, учитывая огромную территорию нашей страны, не обойтись. В первую очередь это касается овощей и фруктов, которые сейчас просто «золотые» для северян. Конечно, результаты такого воздействия должны быть абсолютно безвредными для людей. И важно, что учёные нас в этом убедили. Ведь после Чернобыля всё, что так или иначе связано с радиацией, вызывает у народа недоверие», — сказала сенатор «Парламентской газете».

При ионизирующем воздействии используют рентгеновское излучение, гамма-излучение или высокоэнергетические электронные пучки. Мясо, рыба, крупы, специи, овощи и фрукты обрабатываются подобным образом для того, чтобы уничтожить бактерии и вирусы, обезвредить насекомых-вредителей. Слабое облучение снижает риск заражения и порчи продуктов, не делая их радиоактивными.

Обработка происходит следующим образом: источник генерирует заряженные частицы или волны, которые, проходя через основной материал, сталкиваются с другими частицами и разрушают химические связи вокруг мест таких столкновений. А короткоживущие радикалы повреждают ДНК или РНК патогенных организмов, делая маловероятным деление их клеток.

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