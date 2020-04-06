Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России назвали влияющий на восстановление ЕС после кризиса фактор

В России назвали влияющий на восстановление ЕС после кризиса фактор

В России назвали влияющий на восстановление ЕС после кризиса факторЕлена Панина Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Влияющим фактором на восстановление Евросоюза после кризиса является политическая воля, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в беседе с РИА Новости.

Политик отметила, что план Маршалла, который был реализован после Второй мировой войны, оказался инструментом достижения не только экономических, но и политических целей Соединенных Штатов.

По словам Паниной, проект укрепления Евросоюза носит политический характер и для его реализации нужна политическая воля. «Политические элиты Германии страдают дефицитом геополитической субъектности, среди них нет политика, подобного экс-канцлеру Герхарду Шредеру, который мог бы потянуть такой проект», — сказала депутат.

Панина добавила, что нынешние представители политического класса ФРГ зависят от США и евроатлантических связей. При этом США, по мнению политика, подобный план Маршалла не нужен.

Ранее бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса. По мнению политиков, Европе необходима программа финансовой помощи наподобие плана Маршала. Она должна включать в себя план поддержки стран-членов Евросоюза: медицинско-гуманитарную помощь, краткое и долгосрочное кредитование, которое не будет привязано к строгим критериям Маастрихтского договора, а также долгосрочную программу поощрения инвестиций.

План Маршалла, принятый в 1948 году, предполагал помощь Европе со стороны США на миллиарды долларов. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную Второй мировой войной.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Федор Смолов нарушил карантин и сбежал из Испании
Федор Смолов нарушил карантин и сбежал из Испании
С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию
С 6 апреля РЖД отменяет поезда в Калининград через Литву и Белоруссию
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за пандемии
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за пандемии
В Саудовской Аравии ответили на слова Путина об избавлении от конкурентов
В Саудовской Аравии ответили на слова Путина об избавлении от
Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят нефтедобычу
Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят
Что смотреть онлайн 6 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 6 апреля. Расписание трансляций
В ВГТРК прокомментировали атаку на журналистов в больнице в Нью-Йорке
В ВГТРК прокомментировали атаку на журналистов в больнице в Нью-Йорке
В России назвали влияющий на восстановление ЕС после кризиса фактор
В России назвали влияющий на восстановление ЕС после кризиса фактор
Как распознать ложь по знаку зодиака
Как распознать ложь по знаку зодиака
Срочное спасение нефти отложили
Срочное спасение нефти отложили
Эксперты: девелоперы жилья потеряют из-за коронавируса до 200 млрд руб
Эксперты: девелоперы жилья потеряют из-за коронавируса до 200 млрд руб

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису

Еще по теме

Политика следования за США приводит Литву к деградации, заявила Панина
«План Маршалла» готовит 50-миллиардную помощь Украине от ЕС
Елена Панина: прогноз экономики России обязан учитывать ключевые несырьевые отрасли
В Европе захотели новый план Маршалла