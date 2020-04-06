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В России ограничили продажу масок и перчаток

В России ограничили продажу масок и перчаток
В условиях коронавирусной эпидемии невероятный спрос получили средства защиты от инфекции: медицинские маски и перчатки. Дошло до того, что копеечные когда-то товары стали настоящим дефицитом, который нечистоплотные дельцы реализуют по спекулятивной цене.

Так, маски начисто пропали с прилавков аптек, а в Интернет-магазинах их стали предлагать за несколько тысяч рублей за комплект. Во избежание ухудшения ситуации правительство России установило ограничения на продажу медицинских масок и перчаток.

Постановление вступает в силу сегодня и действует в течение 90 календарных дней. Согласно документу, цена за экзепляр на каждом этапе продажи не может повышаться более, чем на 10%. Контроль за реализацией данных товаров возложен на АО «Корпорация «Росхимзащита». 

«Установить запрет для любых организаций, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов, на оптовую продажу товаров», — подчеркивается в документе правительства.

Также в список медицинских изделий, на оборот которых установлены такие ограничения, попали фильтрующие респираторы, марля, комплекты защитной одежды для сотрудников медицинских организаций. Неисполнение обязательств производителей и поставщиков этих товаров по действующим контрактам будет рассматриваться как допустимое из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Напомним, что бизнес на продаже медицинских изделий попытались сделать многие. По информации юридического агентства IQ Technology, спекулятивное предложение на рынке масок в марте 2020 года составило более чем 400 миллионов рублей. 

Кстати, борьба за маски идет не только в России. Несколько дней назад средства защиты от коронавируса, предназначенные для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала, не дошли до адресата. Этот груз из Китая перехватило США.

Фото: Aleksey Fokin/Legion-Media, Getty Images

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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