В России отменили штрафы за долги по ЖКХ

Вадим Карасев

В России до конца текущего года вводится мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут", - сказал Мишустин, которого цитирует ТАСС.

Кроме того, не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жилье. Такой льготный период продлится до 1 января 2021 года, эти месяцы будут исключены из расчета межпроверочного интервала для приборов учета.

На днях, как писал Ruposters, Центральный банк РФ выступил с обращением к россиянам, напомнив им о необходимости вносить платежи по кредитам в установленный срок.