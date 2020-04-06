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В России утвердили список бесплатных интернет-ресурсов

В России утвердили список бесплатных интернет-ресурсовФото: Pixabay

В России утвердили список бесплатных интернет-ресурсов. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкомсвязи.

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам будет проходить до 1 июля 2020 года. Всего Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого информационного ресурса.

В документе отмечается, что обеспечение бесплатного доступа к российским онлайн-ресурсам касается только домашнего интернета, а не мобильного.

Уточняется, что востребованность информационных ресурсов, попавших в перечень, определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости. По мере необходимости этот перечень может изменяться, однако не чаще одного раза в неделю.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого предлагается обеспечить бесплатный доступ к социально значимым российским интернет-сервисам. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев 1 апреля доложил президенту РФ о проведении эксперимента по бесплатному доступу к социально значимым ресурсам.

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По материалам: lenta.ru

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