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В России вводятся ограничения при продаже масок и перчаток

В России вводятся ограничения при продаже масок и перчаток

В России вводятся ограничения на розничную и оптовую торговлю некоторыми медицинскими изделиями, включая маски и перчатки. Соответствующее постановление приняло правительство РФ, оно опубликовано, сегодня, 6 апреля.

В перечень, в частности, вошли медицинские маски, фильтрующие респираторы, комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов и медицинские перчатки.

«Установить, что для организаций розничной торговли, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу товара», — отмечается в документе.

Ответственным за обеспечение регионов этими медицинскими изделиями кабмин назначил ОАО «Корпорация «Росхимзащита» Ростеха.

Как сообщало ИА Newstes , со времени начала эпидемии коронавируса в России участились случаи бесконтрольной закупки и продажи медицинских масок, а также средств для дезинфекции и личной гигиены. Спекулянты скупают эти товары целыми партиями, в результате купить обычные маски в аптеках практически невозможно.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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