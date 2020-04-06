В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19

Лидия Мартынова

Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию, приступили к практическому выполнению задач по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны РФ.

"Военнослужащие провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ. На территории военно-медицинской академии Вооруженных сил Сербии развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе совещания с представителями министерств обороны и здравоохранения были определены задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом. В первую очередь работы будут вестись в двух важнейших медицинских организациях Белграда - клинике акушерства и гинекологии "Народный фронт" и медицинском клиническом центре имени "Драгоша Мишевича", где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания COVID-19.

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