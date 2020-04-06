Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19

В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19

В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию, приступили к практическому выполнению задач по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны РФ.

"Военнослужащие провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ. На территории военно-медицинской академии Вооруженных сил Сербии развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе совещания с представителями министерств обороны и здравоохранения были определены задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом. В первую очередь работы будут вестись в двух важнейших  медицинских организациях Белграда - клинике акушерства и гинекологии "Народный фронт" и медицинском клиническом центре имени "Драгоша Мишевича", где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания COVID-19.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

На Украине заявили о "состоянии паники" у Зеленского
На Украине заявили о "состоянии паники" у Зеленского
Беременная невеста Степана Меньщикова стала бабушкой
Беременная невеста Степана Меньщикова стала бабушкой
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
Начались закрытые переговоры по нефти: G20 поддержит ОПЕК?
Начались закрытые переговоры по нефти: G20 поддержит ОПЕК?
СМИ рассказали о новом виде мошенничества под видом борьбы с коронавирусом
СМИ рассказали о новом виде мошенничества под видом борьбы с
Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»
Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»
На Дальнем Востоке проведут реорганизацию ряда таможен
На Дальнем Востоке проведут реорганизацию ряда таможен
Названа новая версия появления коронавируса
Названа новая версия появления коронавируса
Российской экономике предрекли окончание «тучных времен»
Российской экономике предрекли окончание «тучных времен»
Аффирмации против стресса и тревожности: как восстановить уверенность в завтрашнем дне
Аффирмации против стресса и тревожности: как восстановить уверенность
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за
Песков призвал готовиться к мировому кризису
Песков призвал готовиться к мировому кризису
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть

Еще по теме

Российские военные выехали из Флоренции после остановки
Сербия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Сербский депутат объяснил значимость российской помощи
Десантники России и Белоруссии прибыли в Сербию для проведения учений