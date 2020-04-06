Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса

Вадим Карасев

Евгений КомаровскийКадр: COVID-19 / YouTube

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил бездействие президента Белоруссии Александра Лукашенко и отсутствие карантинных мер в стране во время пандемии коронавируса. В интервью YouTube-каналу Big Money он заявил, что таким образом Лукашенко взял на себя политическую ответственность за народ.

По мнению Комаровского, решение президента Белоруссии не было единоличным, а принималось с учетом рекомендаций врачей и эпидемиологов. «И они знали, когда ему давали эти советы, что он с них шкуру спустит, если что не так», — отметил доктор.

Он добавил, что сегодня сложно судить, правильно или нет поступил Лукашенко. Однако Комаровский заявил, что, если бы он был президентом, он бы пошел по этому же пути.

Врач добавил, что сегодня все смотрят на Белоруссию. «Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Белоруссии приключилась катастрофа. Потому что для них это будет пример: вот видите, какой там мор, а мы какие крутые молодцы, у нас такого нет», — рассказал врач. При этом он уточнил, что другие страны очень не хотят, чтобы после коронавируса им «ставили батьку в пример».

Ранее в апреле Лукашенко заявил об отсутствии у него желания вводить в стране режим ЧП. Он подчеркнул, что ситуацию в республике нельзя назвать спокойной, однако никто не паникует и не решает с помощью коронавируса политических вопросов. Президент Белоруссии не раз называл ситуацию вокруг COVID-19 психозом и призывал не паниковать. При этом врач одной из витебских больниц на условиях анонимности рассказал, что власти страны скрывают реальную статистику по количеству заразившихся коронавирусом и умерших из-за него пациентов.

Белоруссия подвергалась критике со стороны Всемирной организации здравоохранения за отношение к эпидемии. Президент соседней Литвы призывал не верить «бравадам» Лукашенко насчет коронавируса.

Белоруссия — вторая страна в Европе, которая не вводит ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. По аналогичному сценарию пошла и Швеция, где изолируют больных, а остальным жителям дают переболеть и приобрести иммунитет к COVID-19.