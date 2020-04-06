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ВС США в Японии ввели режим ЧС для района вокруг Токио из-за COVID-19

ВС США в Японии ввели режим ЧС для района вокруг Токио из-за COVID-19
Командующий американскими войсками в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер принял решение о введении чрезвычайной ситуации для всех видов сил США в регионе Канто, захватывающий Токио, Йокогаму и другие крупные города.

"Мой главный приоритет – защита и безопасность тех, кто имеет отношение к военному контингенту США в Японии. На фоне устойчивого роста числа заразившихся COVID-19 в районе Токио я ввел режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в регионе Канто", - говорится в заявлении командующего.

Распоряжение касается всех военных объектов в ведении сухопутных, воздушных и морских вооруженных сил США в указанном районе и будет действовать до 5 мая, "если его срок не будет изменен отдельным указанием командующего". Указ также распространяется и на гражданских лиц, в частности, членов семей военных, и тех, кто связан с обеспечением американских баз и жилых помещений.


Осака (408 человек).
# В мире
По материалам: ria.ru

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