Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ВСУ 148 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ВСУ 148 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ВСУ 148 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики 148 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве сообщали, что с 23 по 30 марта зафиксировали 63 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За период с 30 марта по 6 апреля было зафиксировано 148 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 616 мин и снарядов калибрами 120, 82 и 122 миллиметра . Повреждения получили 38 домов и восемь объектов инфраструктуры", - заявил представитель СЦКК.


ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мишустин встретился с КПРФ
Мишустин встретился с КПРФ
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей
Поклонники Наталии Орейро не могут вернуть деньги за билеты на концерты, которые отменили
Поклонники Наталии Орейро не могут вернуть деньги за билеты на
Прикрутить по-партнерски: есть ли у США выбор не сокращать добычу нефти
Прикрутить по-партнерски: есть ли у США выбор не сокращать добычу
ВСУ 148 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
ВСУ 148 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Что пишут в Телеграме: 6 апреля
Что пишут в Телеграме: 6 апреля
Доктор Комаровский рассказал, опасны ли бактерии на мыле
Доктор Комаровский рассказал, опасны ли бактерии на мыле
США включили "Русское имперское движение" в список террористов
США включили "Русское имперское движение" в список террористов
Поэтесса Вера Полозкова стала мамой в третий раз
Поэтесса Вера Полозкова стала мамой в третий раз
Французам сказали готовиться к худшей рецессии в послевоенной истории
Французам сказали готовиться к худшей рецессии в послевоенной истории
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 50
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 50
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,3 миллиона
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,3 миллиона

Топ на сегодня

Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Астрофизики на «удалёнке» зафиксировали пробуждение чёрной дыры
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать беженцев
Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Италии католики будут встречать Пасху в самоизоляции
В Италии католики будут встречать Пасху в самоизоляции

Еще по теме

Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
ВСУ 18 раз за сутки нарушили перемирие — ДНР
В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки