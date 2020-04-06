ВСУ 148 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Алексей Вольцев

Украинские силовики 148 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве сообщали, что с 23 по 30 марта зафиксировали 63 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За период с 30 марта по 6 апреля было зафиксировано 148 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 616 мин и снарядов калибрами 120, 82 и 122 миллиметра . Повреждения получили 38 домов и восемь объектов инфраструктуры", - заявил представитель СЦКК.

ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.