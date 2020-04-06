Wiener Zeitung: Самое безопасное место — МКС, там коронавируса нет

Алексей Вольцев

Экипажи останутся на Международной космической станции, являющейся сейчас одним из самых безопасных мест в мире. Однако кризис на Земле ударил по многим космическим проектам НАСА и ЕКА, чего не скажешь о Роскосмосе, который обещает, что отправка нового экипажа на МКС пройдет по плану. Об этом пишет австрийская газета Wiener Zeitung.

Один русский и два американца находятся сейчас на Международной космической станции (МКС) на высоте около 400 километров. Они летают вокруг Земли, вдали от кризиса, вызванного коронавирусом, отмечает издание.





«Если говорить о коронавирусе, то МКС сейчас, вероятно, самое безопасное место», — эти слова Луиса Зеа из Университета штата Колорадо в Боулдере цитирует журнал Newsweek.

«Работа здесь будет продолжаться, что бы ни происходило на Земле», — говорит американский астронавт Эндрю Морган.

Он трудится в авангарде человечества вместе с коллегами Джессикой Меир и Олегом Скрипочкой. Вскоре должно прибыть подкрепление с Земли, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы три новых космонавта принесли вирус на станцию.

«Поэтому перед отправкой на МКС, намеченной на 9 апреля, двое русских и один американец находятся в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке в жесткой изоляции. Большинство традиционных предполетных ритуалов отменены: не будет возложения цветов к кремлевской стене и посещения дома-музея советского конструктора ракет Сергея Королева. Одно исключение все-таки сделано: космонавты сходили к памятнику Юрию Гагарина, первому человеку в космосе, и посетили его рабочий кабинет в музее», — говорится в статье.





Экипаж останется на орбите 196 дней.

«Хотя полеты в космос все еще связаны со значительным риском, мы понимаем, что МКС в ближайшие месяцы будет самым безопасным местом», — сообщил космонавт Анатолий Иванишин.

«Мы здоровы, весь экипаж был самым тщательным образом обследован медиками», — говорит астронавт Кристофер Кэссиди.

Оба отправятся в космос в начале апреля вместе с еще одним российским коллегой Иваном Вагнером. Экипаж проведет на МКС 196 дней. Что произойдет за это время на Земле, предсказать трудно. Но уже сейчас ясно, что кризис отразится на множестве космических проектов.

Никаких новых запусков

Из-за пандемии прекращены запуски с космодрома Куру в южноамериканской Французской Гвиане. Российское космическое агентство «Роскосмос» вывезло оттуда большинство своих сотрудников. А вот российский космодром Байконур в бывшей советской республике Казахстан продолжает работать по плану. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что запуски не отменяются. Правда, теперь на запуски, которые раньше широко освещались СМИ, не будут допускать журналистов.

Роскосмос вот уже несколько лет остается единственным космическим агентством, проводящим пилотируемые полеты на МКС.

Миссии приостановлены

«Техника позволяет нам выполнять многие наши задачи в удаленном режиме», пояснил директор американского космического агентства НАСА Джим Брайденстайн.

Работу МКС и все актуальные миссии в космосе можно координировать и дальше, подчеркнул он. Иная ситуация с миссиями, находящимися в фазе планирования и строительства. Там, где работа на местах невозможна по соображениям безопасности, «придется ее прекратить».

Это относится, например, к объектам Space Launch System («Система космических запусков») и «Ориона», то есть к ракете-носителю и пилотируемому кораблю, которые должны были в ближайшие пять лет доставить астронавтов на Луну. Задержки произойдут, скорее всего, и в расписании работ с телескопом имени Джеймса Уэбба, который планировалось запустить в космос в 2021 году.

То же самое относится и намеченному на лето запуску марсохода Perseverance (миссия «Марс-2020»). Никаких сведений пока нет и о том, отправят ли НАСА вместе с частной космической фирмой SpaceX двух астронавтов на МКС, что ранее было намечено на май.

Как минимум в двух исследовательских центрах НАСА в США среди сотрудников уже выявлены заражения коронавирусом. За небольшим исключением, всех работников попросили работать дома.

Планы ЕКА сведены к минимуму

Не все планы Европейского космического агентства (ЕКА) будут осуществляться по расписанию. В Европейском центре управления космическими полетами в Дармштадте осталась лишь головная команда. Примерно 30 из 900 сотрудников работают сейчас в здании Центра.

«Это абсолютный минимум», — заявил заместитель руководителя Центра Паоло Ферри.

По его словам, у четырех спутников отключены приборы.

Тесты в рамках солнечной миссии Solar Orbiter, начатые совсем недавно, также приостановлены.

Причина подобной осторожности — приближающийся пролет Земли зондом для исследования Меркурия BepiColombo.

«Его мы не можем подвергать опасности» — объяснил Ферри. — Грядет крайне важная фаза, во время которой приборами нужно управлять очень точно, и нельзя допустить, чтобы еще несколько сотрудников из головной команды отправились в карантин».

«Мы не можем управлять спутниками из дома», — заявил он, отметив, что «технически это в принципе возможно, но риск будет слишком велик».

ИА Newstes добавляет, по информации Роскосмоса, запуск грузового корабля «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля в 4.51 мск, стыковка с Международной космической станцией — в 8.13 мск. Он доставит экипажу запасы топлива и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 75-й миссии снабжения МКС.

МКС является крупнейшим международным проектом. Пилотируемая орбитальная станция используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс.

На сегодняшний день МКС представляет собой совместный проект, в котором участвуют космические агентства Роскосмос, NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (страны Европы).