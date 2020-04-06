Задержанный во время выгула собаки москвич раскрыл подробности инцидента

Вадим Карасев

Фото: страница Иисуса Воробьева в Facebook

Житель Москвы Иисус Воробьев, задержанный во время выгула собаки, раскрыл подробности инцидента в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, он не видел никаких объявлений о запрете на посещение Патриарших прудов. К нему подошли сотрудники правоохранительных органов и сказали, что сквер закрыт и попросили уйти. «Я сказал, что можно ведь с собакой гулять на расстоянии ста метров от дома», — поделился Воробьев.

Москвич также рассказал, что пожелал смерти сотрудникам полиции и членам их семей. Он объяснил, что сказано это было «на эмоциях».

Воробьева задержали днем 4 апреля, когда он выгуливал собаку во дворе своего дома на Патриарших прудах. Мужчину посадили в полицейский автобус, а его домашний питомец остался на улице. Нарушителя доставили в ОВД по району Пресненский.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.