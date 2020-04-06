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Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-ЙоркеФото: Mary Altaffer / AP

В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения. Об этом сообщил собственный корреспондет ВГТРК Валентин Богданов в эфире телеканала «Россия 1». Видеозапись опубликована в YouTube.

Съемочная группа общалась с Ираклием Бузиашвили, который является одногруппником главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Во время беседы к журналистам подбежали сотрудники медучреждения и попытались сорвать съемки.

По словам Богданова, провести интервью до конца им не позволили. «Человек в халате и маске вернулся с подмогой. Пытаясь заставить замолчать нашего собеседника, в буквальном смысле атаковал нашу съемочную группу», — рассказал он.

США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, в США зафиксировано более 331 тысячи случаев заражения. Из них 9,4 тысячи человек умерли, еще 16,8 тысячи — вылечились. Число инфицированных в штате Нью-Йорк и одноименном городе составляет около 20 процентов от всех случаев в стране.

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По материалам: lenta.ru

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