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100 богатейших бизнесменов планеты потеряли за 2 месяца $408 млрд

100 богатейших бизнесменов планеты потеряли за 2 месяца $408 млрд
Бернар Арно

Сто самых состоятельных людей мира всего за 2 месяца потеряли $408 млрд в связи с пандемией коронавируса. Такие данные приводит шанхайский Hurun Institute.

Самые существенные убытки понес французский миллиардер Бернар Арно, владеющий крупнейшим мировым производителем люксовых товаров Moet Hennessy Louis Vuitton. Его состояние сократилось до $77 млрд, тогда как на конец января оценивалось в $107 млрд. Главный исполнительный директор Amazon Джеф Безос потерял $9 млрд в феврале-марте, однако остался богатейшим человеком мира с состоянием в $131 млрд. 10 лидеров списка миллиардеров суммарно потеряли $125 млрд.

"За два месяца был растерян практически весь прирост состояний, произошедший за последние 2,5 года. Сто крупнейших миллиардеров потеряли в совокупности 12,6% состояния, или $408 млрд, что эквивалентно потере $75 млн в день", — пояснил глава Hurun Institute Руперт Хугверф.

В то же время некоторым предпринимателям ситуация принесла выгоду. Так, Юань Чжэн, основатель платформы видеоконференций Zoom, нарастил активы с $3,5 млрд до $8 млрд. Стоимость акций его сервиса удвоилась за 2 последних месяца, а аудитория, насчитывавшая в конце 2019 года 10 млн пользователей, выросла в 20 раз.

В январе, по данным Hurun, в мире было 2816 долларовых миллиардеров. На начало апреля их число сократилось на 20% — до 2253 человек.

По данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в мире составляет 1,21 млн. 67,5 тыс. человек скончались от COVID-19.

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По материалам: uposters.ru

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