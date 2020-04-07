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59-летний басист Duran Duran выжил после «чудовищного гриппа» из-за коронавируса

59-летний басист Duran Duran выжил после «чудовищного гриппа» из-за коронавирусаДжон ТейлорФото: @duranduran

Басист группы Duran Duran, 59-летний музыкант Джон Тейлор признался, что три недели назад у него диагностировали коронавирус. Артист поделился подробностями о своей болезни в Instagram коллектива в понедельник, 6 апреля.

Описывая симптомы заражения, Тейлор рассказал, что пережил неделю «чудовищного гриппа», после чего его состояние улучшилось. «Возможно, я особенно крепкий 59-летка — предпочитаю думать именно так — или же мне посчастливилось пережить только легкую форму COVID-19», — написал он.

Музыкант подчеркнул, что не возражал против нахождения на карантине из-за своего состояния. «Я хочу, чтобы вы знали, что это не всегда смертный приговор, мы можем победить, мы победим эту болезнь», — добавил Тейлор.

4 апреля стало известно, что американская певица Pink заразилась коронавирусом.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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