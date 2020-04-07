80 тысяч тестов в неделю: в Минздраве заявили о начале массового тестирования населения на COVID-19

Влада Некрасова

В связи с появлением новых случаев инфицирования украинцев коронавирусом в Министерстве здравоохранения планируют начать массовое тестирование населения на COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

По его словам, тестирование на наличие коронавирусной инфекции будет внедряться в несколько этапов.

«Планируем массовое тестирование. Но мы должны оценивать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономическое состояние страны. Мобильные бригады у нас также будут и места для мобильного тестирования, куда можно будет приехать на автомобиле и сдать тест… Это вторая очередь развертывания тестирований», — заявил Ляшко.

Пока что у Минздрава есть возможность проводить 30 тысяч тестов в неделю.

«В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и стратегия тестирования, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований за неделю», — уточнил Ляшко.

Такие действия уверен главный санитарный врач страны, будут иметь смысл, когда у ведомства появится возможность начать сплошное тестирование население с одновременным изолированием даже бессимптомных носителей. Но пока что такой возможности нет, поэтому в ведомстве пошли другим путем: изолировать всех без тестирования.

«Просим всех мобилизоваться и оставаться дома. Это также будет влиять, даже без тестирования. Мы 14 дней проходим обсервацию дома и это приводит к невозможности передачи болезни», — сказал Ляшко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.