Аббас Джума: фильм "Шугалей" приведет к широкому общественному резонансу
Сегодня, 01:14 Лидия Мартынова
Художественный фильм "Шугалей" должен выйти на экраны страны уже в апреле. В его основе лежит реальная история российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были захвачены в Ливии еще в мае прошлого года. Как сообщает iReactor, они до сих пор находятся в неофициальной триполийской тюрьме "Митига".
Как считает спецкор ФАН Аббас Джума, этот фильм должен вызвать широкий общественный резонанс и покажет события, происходящие в Ливии, с другой стороны. По его словам, многие россияне даже не знают о том, что в другой стране в плену даже без предъявления обвинений находятся их соотечественники. Люди просто не в курсе того, что происходит там. А сюжет фильма, в котором как раз и рассказывается то, что происходит в Ливии сейчас, позволит узнать об этом очень многим людям. Тем более, что кино является очень мощным способом донесения информации.
Также журналист выразил надежду, что выход фильма может хотя бы в какой-то мере поспособствовать освобождению находящихся уже почти год в заключении Шугалея и Суэйфана. Хотя, по его словам, все же серьезные сомнения по поводу того, что после выхода фильма последуют реальные действия со стороны властей у него есть.
По материалам: planet-today.ru