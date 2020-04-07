Аббас Джума: фильм "Шугалей" приведет к широкому общественному резонансу

Лидия Мартынова

Как считает спецкор ФАН Аббас Джума, этот фильм должен вызвать широкий общественный резонанс и покажет события, происходящие в Ливии, с другой стороны. По его словам, многие россияне даже не знают о том, что в другой стране в плену даже без предъявления обвинений находятся их соотечественники. Люди просто не в курсе того, что происходит там. А сюжет фильма, в котором как раз и рассказывается то, что происходит в Ливии сейчас, позволит узнать об этом очень многим людям. Тем более, что кино является очень мощным способом донесения информации.Также журналист выразил надежду, что выход фильма может хотя бы в какой-то мере поспособствовать освобождению находящихся уже почти год в заключении Шугалея и Суэйфана. Хотя, по его словам, все же серьезные сомнения по поводу того, что после выхода фильма последуют реальные действия со стороны властей у него есть.