Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Аксёнов сказал, в каком случае ограничительные меры в Крыму будут ужесточены

Аксёнов сказал, в каком случае ограничительные меры в Крыму будут ужесточены

Аксёнов сказал, в каком случае ограничительные меры в Крыму будут ужесточены

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов не исключил того, что в Крыму ограничительные меры в связи с профилактикой распространения коронавируса, могут быть ужесточены.

Об этом Аксёнов сказал на заседании республиканского оперативного штаба, сообщается на сайте правительства Республики Крым.

В ходе заседания министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов рассказал о количестве заразившихся коронавирусом в Крыму.

Внимательно выслушав данные, Сергей Аксёнов пригрозил, что если будут фиксироваться новые случаи заражения людей коронавируса, то в регионе будут ужесточены ограничительные меры.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Болезнь премьера Британии не прервала переговоров Брюсселя и Лондона
Болезнь премьера Британии не прервала переговоров Брюсселя и Лондона
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
Блоки и барьеры в сознании: как избавиться от них быстро и в домашних условиях
Блоки и барьеры в сознании: как избавиться от них быстро и в домашних
Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме
Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме
Сестра Жанны Фриске поздравила ее сына Платона с семилетием и поделилась кадрами из семейного архива
Сестра Жанны Фриске поздравила ее сына Платона с семилетием и
WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса
WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Экзопланета из класса суперземель обнаружена в двойной звездной системе в окрестностях Солнца
Экзопланета из класса суперземель обнаружена в двойной звездной
Альгирдас Палецкис: обвинения в мой адрес — ложные
Альгирдас Палецкис: обвинения в мой адрес — ложные
В Кремле назвали нецелесообразным участие ветеранов в празднованиях 9 мая
В Кремле назвали нецелесообразным участие ветеранов в празднованиях 9
Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова
Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова
Сестра Жанны Фриске – Платону: «Верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам»
Сестра Жанны Фриске – Платону: «Верю, что наступит тот день, когда ты

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Коронавирус в Крыму: власти полуострова вводят "драконовские" меры
Аксенов: в Крыму созданы комфортные условия для иностранного бизнеса
В Крыму будут штрафовать за новые свалки
Аксенов нашёл способ уладить спор с Украиной по Крыму: «Американцы с этим не справятся»