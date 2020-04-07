Аксёнов сказал, в каком случае ограничительные меры в Крыму будут ужесточены
Сегодня, 13:27 Вадим Карасев
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов не исключил того, что в Крыму ограничительные меры в связи с профилактикой распространения коронавируса, могут быть ужесточены.
Об этом Аксёнов сказал на заседании республиканского оперативного штаба, сообщается на сайте правительства Республики Крым.
В ходе заседания министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов рассказал о количестве заразившихся коронавирусом в Крыму.
Внимательно выслушав данные, Сергей Аксёнов пригрозил, что если будут фиксироваться новые случаи заражения людей коронавируса, то в регионе будут ужесточены ограничительные меры.
По материалам: u-f.ru