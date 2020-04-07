Александр Васильев: «Сын Надежды Бабкиной сейчас рядом с ней в больнице»

Влада Некрасова

Вчера появилась информация о том, что Надежду Бабкину госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус. Позднее стало известно, что народную артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в кому.

Еще буквально недавно Надежда Бабкина блистала на экране в роли ведущей передачи «Модный приговор» и делилась в социальных сетях опасениями по поводу пандемии коронавируса. «Мы сейчас все боремся, проверяем себя на качество, насколько мы способны объединиться в борьбе с этой заразой, — высказывалась артистка. — Давайте отдохнем от кафе, посидим дома. Я вот найду чем заняться: пообщаюсь с внуками — хоть и на расстоянии, разберу гардеробную. Главное, пожилые люди, обратите внимание на самочувствие. Берегите себя». Но вчера стало известно, что сама певица оказалась в беде. Надежду Георгиевну госпитализировали в одну из частных клиник Москвы с двухсторонней пневмонией. По некоторым данным ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Коллега Бабкиной по «Модному приговору», историк моды Александр Васильев, отреагировал на появившуюся информацию.

«Мы 31 марта снимались в последний раз вместе, она была абсолютно здорова, прекрасно себя чувствовала, — поделился Васильев со «СтарХитом». — Пока письма о том, чтобы мы все сдали анализ на коронавирус на Первый канал не приходило, официальных подтверждений этого диагноза нет. Поэтому за себя не переживаю, Надежде Георгиевне желаю скорейшего выздоровления. С ней связаться сейчас нет возможности, как и с ее сыном — он находится с мамой в клинике».

Впервые Бабкина почувствовала себя плохо уже на следующий день после съемок в программе, вызвала скорую. Единственный наследник звезды, Даниил Заседателев, также подтвердил, что Бабкина в больнице, и результаты тестов он пока не получил. «С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал, с кем она могла общаться и видеться в это время, сказать не могу», — прокомментировал мужчина.

Фото: архив пресс-службы, Instagram.com