Александра Трусова: «Буду выступать до 22 лет, а потом рожу троих детей»

Анастасия Иванова

Юная Александра Трусова делает большие успехи в фигурном катании и считается одной из претенденток на олимпийское золото. Спортсменка относится к карьере без фанатизма и не собирается долго выходить на лед, поскольку хочет преуспеть и в личной жизни.

15-летняя Саша Трусова стремительно ворвалась в мир фигурного катания. Сейчас фигуристка занимает 11 место в рейтинге Международного союза конькобежцев, обратив на свой уникальный стиль катания внимание мировых специалистов. При этом Трусова уверяет, что с приходом популярности ее жизнь не сильно изменилась. Девушка все так же проводит большую часть свободного времени на льду, успевая параллельно готовиться к экзаменам и контрольным в школе.

На недавнем чемпионате Европы по фигурному катанию Александра стала третьей, уступив Алене Косторной и Анне Щербаковой. Проигрыш не сильно расстроил Трусову: по мнению спортсменки, у нее еще есть шанс стать олимпийской чемпионкой в 2022 году. Те соревнования, наверняка, будут самыми важными в карьере юной фигуристки, ведь она не собирается долго выступать.

«Планирую выступать до 22 лет. Посмотрим, но мысли такие были. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И конечно, у меня будет очень много собак», — призналась Трусова.

При этом бойфренда у юной фигуристки пока нет. По словам Александры, романы могут отвлекать от спортивных достижений, которые у нее сейчас в приоритете.

Напомним, что Трусова занимается под началом Этери Тутберидзе. Тренер известна своей строгостью, но у Александры с ней сложились хорошие отношения. После последнего чемпионата России спортсменка расплакалась, поскольку не смогла идеально откатать свою программу. Тогда Трусову за кулисами утешали многие коллеги, а вот Тутберидзе ожидаемо сохранила сдержанность.





«Мне после чемпионата России многие говорили, чтобы я больше не плакала. В подъезде все, наверное, подошли со словами: «Не расстраивай нас так больше». Я считаю, что вообще нельзя на людях показывать свои эмоции. Что могла сказать Этери Георгиевна? Что были ошибки, что будем больше работать и катать», — подчеркнула спортсменка.

Сейчас Александра, как и все ее коллеги, сидит дома на самоизоляции. У спортсменки нет возможности заниматься на льду, поэтому она тренируется в своей комнате, повторяя прыжки и разучивая новые движения. При этом звезда успевает и делать уроки: Трусова дистанционно занимается с преподавателями, прилежно выполняя все домашние задания.

«Конечно, сколько бы ты на полу не прыгал, все равно ощущения на льду забываются. Там все совершенно по-другому. В отсутствие льда нам всем тяжело поддерживать форму», — рассказала Трусова.

Общаясь со «Спорт-экспрессом», спортсменка призналась, что старается не унывать. Она верит, что в ближайшее время эпидемия коронавируса пойдет на спад, и им удастся возобновить полноценные тренировки. Ну а пока у Александры наконец-то появилось время на чтение книг и общение с родными.

Фото: Getty Images