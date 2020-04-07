Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Курникова поделилась фотографией младшей дочери Маши

Анна Курникова поделилась фотографией младшей дочери Маши

Младшая дочь 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой окружена вниманием всей своей семьи, а теперь и поклонников родителей в инстаграме. Едва успели фолловеры испанского певца осыпать восторженными комментариями его новое видео с двухмесячной дочерью, как фото подросшей девочки опубликовала в соцсети ее мама.

Сегодня Анна Курникова поделилась в инстаграме первым снимком себя и Маши с тех пор, как опубликовала кадры из родильной палаты в начале года. Свежая фотография, на которой бывшая звезда тенниса держит на руках младшую дочь, вероятно, была сделана на кухне дома.


Анна Курникова с дочерью Машей

Анна и Энрике используют самоизоляцию от коронавируса, чтобы больше внимания уделить детям, а их у пары трое: помимо Маши, Иглесиас и Курникова растят двухлетних близнецов Люси и Николаса.

О рождении третьего ребенка пары стало известно в конце февраля. СМИ узнали об этом от брата певца, Хулио, а потом и Анна с Энрике подтвердили новость. Вторую беременность, как и первую, у Курниковой получилось скрыть от широкой общественности: лишь за две недели до рождения Маши пресса узнала о грядущем пополнении звездной семьи.


Анна Курникова и Энрике Иглесиас с дочерью Машей


 


Видео из инстаграма Энрике Иглесиаса

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Белоруска пожаловалась на невыплату зарплаты за месяц в питерском борделе
Белоруска пожаловалась на невыплату зарплаты за месяц в питерском
Анна Курникова поделилась фотографией младшей дочери Маши
Анна Курникова поделилась фотографией младшей дочери Маши
Автор «Гарри Поттера» рассказала о борьбе с симптомами коронавируса
Автор «Гарри Поттера» рассказала о борьбе с симптомами коронавируса
Сальма Хайек рассказала, какими будут супергерои в фильме "Вечные"
Сальма Хайек рассказала, какими будут супергерои в фильме "Вечные"
ВОЗ оценила нехватку медсестер в мире
ВОЗ оценила нехватку медсестер в мире
Почти 400 интернет-ресурсов стали бесплатными: события ночи 7 апреля
Почти 400 интернет-ресурсов стали бесплатными: события ночи 7 апреля
Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки
Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки

Топ на сегодня

Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
ВС США в Японии ввели режим ЧС для района вокруг Токио из-за COVID-19
ВС США в Японии ввели режим ЧС для района вокруг Токио из-за COVID-19
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь

Еще по теме

Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали фотографии своих близнецов
Энрике Иглесиас впервые показал своего ребенка (ФОТО)
Энрике Иглесиас намекнул на свадьбу с Анной Курниковой
Мать и сестра Энрике Инглесиаса рассказали о его с Анной Курниковой детях