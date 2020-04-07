Анна Курникова поделилась фотографией младшей дочери Маши

Вадим Карасев

Младшая дочь 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой окружена вниманием всей своей семьи, а теперь и поклонников родителей в инстаграме. Едва успели фолловеры испанского певца осыпать восторженными комментариями его новое видео с двухмесячной дочерью, как фото подросшей девочки опубликовала в соцсети ее мама.

Сегодня Анна Курникова поделилась в инстаграме первым снимком себя и Маши с тех пор, как опубликовала кадры из родильной палаты в начале года. Свежая фотография, на которой бывшая звезда тенниса держит на руках младшую дочь, вероятно, была сделана на кухне дома.





Анна Курникова с дочерью Машей

Анна и Энрике используют самоизоляцию от коронавируса, чтобы больше внимания уделить детям, а их у пары трое: помимо Маши, Иглесиас и Курникова растят двухлетних близнецов Люси и Николаса.

О рождении третьего ребенка пары стало известно в конце февраля. СМИ узнали об этом от брата певца, Хулио, а потом и Анна с Энрике подтвердили новость. Вторую беременность, как и первую, у Курниковой получилось скрыть от широкой общественности: лишь за две недели до рождения Маши пресса узнала о грядущем пополнении звездной семьи.





Анна Курникова и Энрике Иглесиас с дочерью Машей

Видео из инстаграма Энрике Иглесиаса