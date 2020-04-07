Аврора рассказала о перенесенной пневмонии и подозрении на коронавирус: "Скажу честно, было очень плохо"

Вадим Карасев

На гребне пандемии коронавируса 45-летняя телеведущая Аврора поделилась в инстаграме своей историей недавней болезни, которая, как описала российская телезвезда, по симптомам напоминала COVID-19. Аврора и ее муж, 47-летний Алексей Трейман, заболели одновременно.

Итак, мы с Алексеем болели пневмонией. И вылечились! Сразу же скажу про коронавирус — тест у нас брали 2 раза. Первый брала скорая, и что с ним неизвестно (в базе нас не оказалось), второй брали врачи из поликлиники, и каждый день они нам говорят, ваш анализ "серый". Так что корону нам никто не подтвердил, но мы уверены что она есть (или была). Поскольку все признаки налицо — температура 37.3-38.5, дикая ломота в теле, слабость, потеря обоняния и в результате пневмония. У Алексея двусторонняя, у меня в правом легком (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— рассказала Аврора в соцсети.





Аврора

Так как Алексей страдает бронхиальной астмой, то он и его супруга не стали медлить и сразу связались с лечащим его пульманологом, который назначил компьютерную томографию. Так и подтвердилась пневмония. От госпитализации супруги отказались, чтобы не оставлять без присмотра дочь и собаку, поэтому лечились дома, но под присмотром врачей, с которыми были на связи.

Скажу честно, было очень плохо. Все тело страшно ломило, в голову, как будто, забивали гвозди, а спина просто отваливалась. Температура ниже 37.3 не опускалась, иногда поднималась до 38. Слабость была такая, что больше 5 минут на ногах провести было невозможно. И самое главное — было очень страшно. Особенно по ночам,— вспомнила пик болезни Аврора.

Пост обновляется…

Аврора и Алексей Трейманс дочерью